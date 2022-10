Bielsko-Biała. Kombii Akustycznie - The Best Of. Koncert zespołu w Bielskim Centrum Kultury już w najbliższy piątek KL

Zespół Kombii z Grzegorzem Skawińskim na czele wystąpi w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej już w najbliższy piątek, 28 października. Akustyczny koncert - The Best Of - zaplanowano na godz. 18.00. Bilety do kupienia na stronie BCK.