Bielsko-Biała. Krakowska Fundacja „Funkomitywa” wsparła bielski Szpital Pediatryczny

- Od początku pandemii koronawirusa prowadzimy projekt „Niezbędnik pacjenta”, który polega na wyposażaniu oddziałów pediatrycznych w drobne zestawy upominkowe dla dzieci. Dzięki nim mali pacjenci w trakcie hospitalizacji mogą sobie zająć wolny czas, co wydaje się szczególnie istotne w obecnym czasie, z uwagi na ograniczenia związane z odwiedzinami oraz wykorzystywaniem służących do zabawy części wspólnych szpitali, na przykład świetlic czy pokoi zabaw. Dlatego dla każdego dziecka przygotowujemy indywidualny pakiet składający się między innymi z książeczek, kolorowanek, gier czy układanek, które umilają mu pobyt w szpitalu, a po zakończonym leczeniu są zabierane do domu – mówi Natalia Styrna, wiceprezes Fundacji „Funkomitywa”.