Bielsko-Biała. Kręcą Wojenne dziewczyny. 4 lipca ruszają zdjęcia. Przez kilka dni część ulic będzie zamknięta dla ruchu

Serial "Wojenne dziewczyny" w najbliższych dniach będzie kręcony w Bielsku-Białej, co niestety wiąże się z utrudnieniami w ruchu, które będą obowiązywać już od dzisiaj (4 lipca)

Od 4 do 6 lipca wyłączona z ruchu zostanie ul. Adama Mickiewicza od ul. Kącik do ul. Henryka Sienkiewicza. Ulice Nad Niprem, Władysława Orkana, Wzgórze, Podcienie oraz ul. Juliusza Słowackiego – od ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego do Rynku - zamknięte będą od 4 do 7 lipca.

W dniach 5-17 lipca wyłączone z ruchu będą - ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Komorowickiej do ul. ks. Stanisława Stojałowskiego, ul. Szkolna od ul. ks. Stojałowskiego do ul. 11 Listopada oraz ul. Wyzwolenia od ul. ks. Stojałowskiego do ul. Ignacego Jana Paderewskiego, a także połowa parkingu na placu Wolności. Na zamkniętym odcinku ul. Wyzwolenia utrzymane zostaje kursowanie autobusów linii Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego nr 3 i 12, jednak z uwagi na realizację zdjęć mogą wystąpić krótkotrwałe wstrzymania ruchu autobusowego.