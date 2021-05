Bielsko-Biała. Na cmentarzu żydowskim powstanie... Tajemniczy Ogród. Gmina Wyznaniowa Żydowska porozumiała się z miastem

- To kolejny przejaw tego, jak ważny jest komfort życia mieszkańców dla władz miasta. Bielski samorząd bardzo dużą wagę przywiązuje do tego, aby mieszkańcom żyło się zdrowiej, w otoczeniu zieleni. Wymyśliliśmy „ogrodozę” w odpowiedzi na „betonozę” pojawiającą się ostatnio – w moim odczuciu niesłusznie - w komentarzach o naszym mieście – powiedział prezydent Klimaszewski.

Dodała, że trudno było jej uwierzyć, jak duża ilość drzew i krzewów znajduje się na niegrzebalnej części cmentarza. Inwentaryzacja pokazała to bogactwo przyrodnicze.

Zbigniew Wilczek z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który brał udział w inwentaryzacji na terenie cmentarza żydowskiego zauważył, że to miejsce jest nieprzeciętne i niepowtarzalne.

- Lokalizacja tego parku jest ściśle związana z cmentarzem i obserwując to, co tam się dzieje, doszedłem do wniosku, że w Tajemniczym Ogrodzie pokażemy tajemnicę życia i śmierci. Ten park będzie odbiegał od innych parków tym, że będą w nim leżały martwe drzewa. Mieszkańcy Bielska-Białej będą mieli okazję zobaczyć, jak one stają się w żywe, bo na cmentarzu licznie występuje bluszcz pospolity – gatunek wiecznie zielony, który nie obumiera. To będzie takie miejsce refleksji – stwierdził.