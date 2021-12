Bielsko-Biała. Napięta sytuacja w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracownicy zażądali podwyżek Jacek Drost

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej FOT. Jacek Drost Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Pracownicy bielskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zażądali podwyżek, bo - jak podkreślają - wymaga się od nich wysokich kwalifikacji, co roku przybywa obowiązków, a nie idą za tym adekwatne pieniądze. Co gorsza, często dochodzi do sytuacji, że osoby korzystające z pomocy społecznej dostają wyższe świadczenia niż ludzie pracujący w MOPS. - To jest strasznie demotywujące do pracy - można usłyszeć w bielskim MOPS.