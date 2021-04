Bielsko-Biała. Ochroniarz zakłócił konferencję posła Lewicy Przemysława Koperskiego w sprawie planowanej budowy spalarni odpadów

W odpowiedzi prezydent Klimaszewski poinformował m.in. że budowa spalarni w Bielsku-Białej ma kosztować ok. 400 mln zł, a do końca maja tego roku ma być gotowa analiza finansowo-ekonomiczna. Prezydent przyznał, że w sprawie budowy spalarni zostanie w mieście przeprowadzone referendum, a przypadku pozytywnego wyniku budowa instalacji miałaby rozpocząć się końcem 2022 roku i potrwać 2-3 lata.

Z odpowiedzi prezydenta wynika także, że odpady do spalarni w Wapienicy byłyby dostarczane od 8.00 do 16.00 w dni robocze specjalistycznymi pojazdami kontenerowymi. Jeden taki pojazd może zabrać ok. 22 ton odpadów. Przy założeniu, że do spalarni powinno trafić tygodniowo 2520 ton odpadów, dziennie byłyby przywożone 504 tony odpadów, a to oznacza 23 pojazdy w ciągu dnia, rozłożone w czasie.

Przyznaje, że budowa jednej dużej spalarni ma jeden plus - szybko rozwiąże problem zalegających odpadów w Bielsku-Białej i Aglomeracji Beskidzkiej. Co jednak, gdy zacznie brakować zdatnych do obróbki termicznej śmieci i nie wystarczy lokalnego surowca do zasilenia tak dużej spalarni?

- Możliwe, że stanie się ona nieekonomiczna i do jej funkcjonowania mieszkańcy będą musieli dopłacać coraz większe pieniądze, albo do jej zasilenia konieczne stanie się sprowadzanie odpadów z innych części woj. śląskiego i małopolskiego? Nie może być zgody na taką przyszłość naszego miasta, gdzie do bram ogromnej spalarni czeka kilometrowy sznur ciężarówek z odpadami z Aglomeracji Śląskiej – zaznacza poseł apelując o ponowne przeanalizowanie planów budowy tak dużej instalacji.