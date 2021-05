Bielsko-Biała: pasażerowie wybierają... tapicerkę w nowych autobusach MZK. Trwa głosowanie

Nowe autobusy MZK Bielsko-Biała będą miały taką tapicerkę, jaką wybiorą pasażerowie. MZK wraz z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej uruchomili internetową ankietę, w której bielszczanie mogą zdecydować, jak będą wyglądały fotele w pojazdach komunikacji miejskiej. Do wyboru są cztery propozycje. Dwie szare i dwie w odcieniach niebieskich.

Dodaje, że wybrany materiał będzie wykorzystany nie tylko w pojazdach, które trafią do Bielska-Białej jeszcze w tym roku, ale także przy przyszłych zakupach. Liczymy na zaangażowanie mieszkańców i ich dobry gust - nie ukrywa Maślanka.

Udział w ankiecie internetowej trwa kilka sekund. Nie trzeba wpisywać żadnych danych. Po kliknięciu w link zaprezentowane są próbki materiałów i wizualizacje. Wystarczy zaznaczyć wzór, który najbardziej się podoba.

- Wszystkie materiały są dostosowane do pojazdów komunikacji miejskiej - zapewnia Szymon Oleksiuk, zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji. - Mają jednakowe, bardzo dobre parametry techniczne. Wybór kolorów i wzorów to jedno, ale najważniejsza jest wytrzymałość tych tkanin i wysoka odporność na ścieranie. Na to przede wszystkim zwracaliśmy uwagę – dodaje.

Ankieta jest dostępna do 27 maja włącznie.