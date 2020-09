Bielsko-Biała: podziemne niespodzianki opóźnią budowę ronda

W Bielsku-Białej trwa budowa ronda w sąsiedztwie miejskiego targowiska na połączeniu ulic Lompy i Cieszyńskiej. Jak informują przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, budowane rondo już teraz będzie posiadało dodatkowy wlot, który będzie prowadził do wielopoziomowego parkingu, jaki w przyszłości znajdzie się w sąsiedztwie.

W ramach tego samego zadania rozbudowywane są dwa przyległe do ronda odcinki Cieszyńskiej. Pierwszy - do ul. Kopernika wraz z połączeniem z ul. Sobieskiego. Drugi to niemodernizowany dotąd odcinek Cieszyńskiej prowadzący w kierunku Hulanki.

Prace obejmują budowę murów oporowych w rejonie ul. Kopernika, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wszystkich typów infrastruktury technicznej w tym rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji ogólnospławnej oraz modernizacje wodociągu.