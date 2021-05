Bielsko-Biała. Pojadą autobusy zasilane wodorem? MZK Bielsko-Biała nawiązał współpracę z PKN Orlen

Zarząd MZK Bielsko-Biała podpisał list intencyjny w sprawie organizacji współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy zasilane wodorem koncernem paliwowo-energetycznym PKN Orlen, który jest największym w Polsce producentem wodoru.

- Analizujemy, czy pojazdy zeroemisyjne, które w najbliższych latach pojawią się w naszej flocie, powinny być zasilane bateriami czy ogniwami wodorowymi - wyjaśnia Hubert Maślanka, prezes zarządu MZK. Przyznaje, że o ile pierwszy wariant jest już dobrze znany i wykorzystywany w komunikacji miejskiej, o tyle wodór to wciąż nowe zagadnienie.

Maślanka zwraca uwagę, że do niedawna szacowano, że zastosowanie go w transporcie publicznym to kwestia najbliższych dwudziestu lat. Obecnie rozwój tego sektora znacząco przyspieszył, dlatego MZK Bielsko-Biała zdecydowało się zaangażować się we współpracę z PKN Orlen, by razem działać na rzecz wykorzystania technologii wodorowej.