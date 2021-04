Bielsko-Biała. Powstały mosty dla wiewiórek. Mają ułatwić popularnym gryzoniom przechodzenie przez ul. Górską

Bielscy urzędnicy nie mają pewności, czy mosty dla wiewiórek, które powstały m.in. w Berlinie i kilku innych niemieckich miastach, a także w Stanach Zjednoczonych, gdzie takie konstrukcje są bardziej rozbudowane, sprawdzą się w Bielsku-Białej.

- Będziemy obserwować. Ale nawet jeśli uratujemy jedną czy dwie wiewiórki, to będzie to nasz wielki sukces – tłumaczy ogrodnik miejski. Dodaje, że całe przedsięwzięcie ma także charakter happeningu, by uczulić kierowców jeżdżących ul. Górską do zachowania ostrożności i czujności.