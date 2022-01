Bielsko-Biała. Prowadził auto, choć nie ma prawa jazdy. Grozi mu 30 tys. zł grzywny

Bielscy policjanci zatrzymali kierowcę, który prowadził bez uprawnień

W środę, 12 stycznia, późnym wieczorem policyjni wywiadowcy patrolowali granicę Bielska-Białej i Kóz. Na jednej z przecznic drogi krajowej ich uwagę zwrócił kierujący osobowym nissanem.

- Policjanci postanowili zatrzymać mężczyznę do kontroli drogowej. Po sprawdzeniu 27-latka w policyjnej bazie danych okazało się, że nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Samochód, którym jechał, został odholowany na policyjny parking. O jego dalszym losie zdecyduje niebawem sąd - poinformował asp. sztab. Roman Szybiak, p.o. oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Od 1 stycznia br. zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawcy tego wykroczenia są znacznie surowiej traktowani przez prawo. Sąd rozpoznający sprawę o to wykroczenie może skazać obwinionego na grzywnę nie niższą niż 1500 złotych, a maksymalny wymiar grzywny to aż 30.000 złotych. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka wobec sprawcy środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdu na okres do 3 lat — bez względu na wysokość zasądzonej grzywny. W przypadku kiedy ta skazana osoba w czasie obowiązywania zakazu ponownie wsiądzie za kierownicę, popełnia tym samym przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.