Bielsko-Biała: przejażdżka hulajnogą nie skończyła się najlepiej. Pijany 33-latek przewrócił się i stracił przytomność

Do zdarzenia doszło na alei Bielskiej. Policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieprzytomnego mężczyzny, który miał przewrócić się na hulajnodze elektrycznej. Po przybyciu mundurowych mężczyzna był już przytomny.

- Policjanci wylegitymowali kierującego hulajnogą i poddali badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Okazało się, że 33-latek ma 2,5 promila. Dodatkowo w policyjnych systemach ustalono, że ma on zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów w ruchu lądowym wydany przez Sąd Rejonowy w Tychach - mówi asp. sztab. Katarzyna Chrobak, oficer prasowy bielskich policjantów.

Będący na miejscu ratownicy medyczni zadecydowali o przetransportowaniu 33-latka do szpitala w celu przeprowadzenia dalszych badań.

- Mężczyzna odpowie za przestępstwo polegające na niestosowaniu się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, którego złamanie jest zagrożone karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego sprawa trafi do policjantów zespołu wykroczeń w związku z prowadzeniem hulajnogi elektrycznej w stanie nietrzeźwości. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd - podsumowuje asp. sztab. Katarzyna Chrobak.