Bielsko-Biała. Przybywa ścieżek rowerowych. Kolejnym odcinkiem może pochwalić się Wapienica

Pierwszy odcinek trasy jest asfaltowy (można nim dojechać samochodami do działek), dalej biegnie ciąg pieszo-rowerowy, rozdzielony do ul. Leśników. Od tego miejsca trasa przebiega już ul. Biwakową - drogą publiczną - aż do ul. Kopytko.

Wielkim orędownikiem rozbudowy ścieżek jest radny Rady Miejskiej Bielska-Białej Piotr Kochowski, który zorganizował kilka spotkań z mieszkańcami, aby uzyskać ich przychylność w sprawie przebiegu ścieżki przez ich tereny.

- Obecnie czekamy na decyzję dla rozbudowy ulicy Biwakowej oraz fragmentu ulicy Kopytko. Po jej uzyskaniu kolejnym etapem będzie nowa organizacja ruchu na odcinku ulicy Biwakowej - od ul. Leśników do drogi stanowiącej dojazd do posesji nr 5 i 15; zgodnie z ustaleniami spotkania będzie to ciąg pieszo-rowerowy– informuje zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński.

Pozostały odcinek Biwakowej i ulica Kopytko będą funkcjonowały jako ciąg pieszo-jezdny. Kolejny odcinek od przedłużonej ulicy Kopytko do ulicy Tartacznej zaprojektowano jako ciąg pieszo-rowerowy z przebiegiem zgodnym z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.