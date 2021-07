Bielsko-Biała. Remont kamienicy przy ulicy Schodowej. Klimatyczne miejsce zmieni się nie do poznania

Klimatyczne miejsce w Bielsku-Białej zaczyna odzyskiwać dawny blask

Ulica Schodowa w Bielsku-Białej to jedno z najbardziej klimatycznych miejsc w mieście, a zarazem jedno z najbardziej zniszczonych i zaniedbanych. Ciasne otoczenie kamienicami, charakterystycznie latarnie zawieszone nad ciągnącymi się schodami, często stanowi plener do zdjęć z udziałem nowożeńców, ale też chętnie było wykorzystywane przez filmowców - to miejsce można zobaczyć w w filmie „Idę przez ten świat" w reżyserii Stanisława Janickiego oraz w filmie „Kret" z Borysem Szycem w roli głównej w reżyserii Rafaela Lewandowskiego.

O potrzebie remontu ul. Schodowej mówi się od lat. W maju 2020 Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wykonanie projektu przebudowy tej ulicy. Po jego rozstrzygnięciu już wiadomo, że projekt przebudowy ulicy Schodowej wykonuje firma Artur Władyczka G5 z Żywca (koszt to 100 tys. zł). Dokumentacja i pozwolenia na budowę mają być gotowe do 2021 roku. Prace związane z remontem (a właściwie rewitalizacją) tej ulicy mają rozpocząć się w 2022 roku.