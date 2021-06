Bielsko-Biała: Rondo Bielskiego Jazzu będzie miało niezwykłą instalację. Gigantyczne instrumenty staną na rondzie obok Galerii Sfera

Po dwóch latach od tamtej chwili pomysł został zrealizowany. Decyzją urzędników Rondem Bielskiego Jazzu zostało nazwane niewielkie rondo u zbiegu ulic Wałowej, Gazowniczej i Michała Grażyńskiego (tuż obok Galerii Sfera), a teraz znajdzie się na nim instalacja nawiązująca do tego rodzaju muzyki.

Jak informują bielscy urzędnicy efektowna instalacja powstaje w Manufakturze FR w Pogórzu na Śląsku Cieszyńskim. Do jej konstrukcji potrzebne było 2,3 tony materiału. Konstrukcja instalacji jest już gotowa – składa się z ok. trzech tysięcy (!) elementów i waży ok. 1,4 tony.