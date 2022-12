Bielsko-Biała: Rusza międzynarodowy konkurs literacko-plastyczny na napisanie książki. Tworzymy Własne Wydawnictwo 2023

Międzynarodowy konkurs literacko-plastyczny ogłosiły Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej we współpracy z bibliotekami z Czech i Słowacji. Tradycyjnie, chodzi o stworzenie własnej książki w dowolnej formie literackiej, dowolną techniką i w dowolnym formacie. Książka ma zawierać tekst oraz ilustracje, okładkę, stronę tytułową.

- Zapraszamy was do udziału w niezwykłej podróży w świat wyobraźni. Uzbrojeni w klawiatury komputerów, wieczne pióra, długopisy i czyste kartki papieru, wyruszcie na wyprawę, pełną zagadek, tajemnic, fantastycznych wydarzeń, które rozgrywają się w bibliotece – piszą organizatorzy.

- Celem konkursu jest rozbudzenie zapału do pisania, doskonalenie warsztatu literackiego młodych twórców i promowanie ich autorskich dzieł – informuje Katarzyna Ruchała, dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. - Zadanie polega na samodzielnym napisaniu książki (dowolna forma literacka), której objętość powinna wynosić od 10 do 30 stron. Niech akcja waszych opowieści rozgrywa się w bibliotece. Stwórzcie historie, które pokażą niecodzienne, oryginalne, zaskakujące oblicze biblioteki. Wybór gatunku literackiego zależy od was, waszej wyobraźni i tego, co swoją historią chcielibyście przekazać. Wymagamy, aby okładka, ilustracje były wykonane samodzielnie (książki zawierające cliparty zdjęcia itp. będą zdyskwalifikowane). Książka musi mieć charakter trwały. Sposób łączenia w całość jest dowolny i musi być zakryty grzbietem (grzbiet książki łączy zewnętrzne karty okładki pomiędzy którymi znajdują się stronice książki) – daje dyrektor Książnicy Beskidzkiej.