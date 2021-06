Bielsko-Biała: słynny klub BKS Stal powołał Bialską Akademię Sportu

Abonament RTV - te osoby nie muszą go płacić. Możecie być zaskoczeni! [lista]

Kolejnym etapem były zmagania na szczeblu krajowym. Turniej ćwierćfinałowy odbywał się w Bielsku-Białej. Młode siatkarki BKS-u na start przegrały z MKS-em Kalisz 0:3, jednak w kolejnych meczach z zespołami z Warszawy i Opola odniosły przekonujące wygrane i awansowały do półfinału mistrzostw Polski, gdzie po emocjonującym spotkaniu pokonały MKS Avia Świdnik 3:1, następnie przegrały ŁKS-em Siatkówka Żeńska Łódź 0:3 i o awansie do finału mistrzostw Polski zadecydował mecz z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, który po wojnie nerwów w tie-breaku bielszczanki wygrały 3:2.

– Jestem dumna z całego zespołu. Każda z nas oddała kawał serca na boisku. Nie wszystkie momenty w trakcie tych trzech meczów były dla nas piękne, ale udało nam się po wszystkich latach grania dostać do finałów mistrzostw Polski. To dowód, że marzenia się spełniają – stwierdza Ewa Kostera, kapitan zespołu juniorek bialskiej Stali.

W finale mistrzostw Polski zawodniczki bialskiej Stali poniosły trzy porażki, ale to nie wpłynęło na ich morale. – Jesteśmy dumni, że byliśmy w tym finale. Wiele zespołów chciałoby być na naszym miejscu, bo to duży zaszczyt. Dziewczynom należą się brawa i szacunek – mówił po finale mistrzostw Polski trener juniorek bialskiej Stali.

Kąpielisko Fala wraca do Parku Śląskiego. Kiedy popływamy?

Sukces juniorek pokazuje, jak ważną rolę odgrywa dla klubu BKS Stal praca z młodzieżą. Klub z Bielska-Białej powołał do życia Bialską Akademię Sportu, której filozofią jest budowanie świadomości i sportowej postawy opartej na poszanowaniu wartości i etyki, zapewnienie profesjonalnego i najwyższej klasy zaplecza trenerskiego oraz infrastrukturalnego oraz działanie na rzecz społeczeństwa.

Zajęcia odbywają się dla dzieci już od 2. roku życia. Czas trwania jednostki treningowej to 75 min. Nabór do grup odbywa się przez cały rok. Każdy nowy uczestnik zajęć dołącza do odpowiedniej grupy wiekowej i realizuje rozpoczęty wcześniej program. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej klubu (bksstal.pl) lub pod nr tel. 511-493-641