Bielsko-Biała. To największa i najdroższa inwestycja drogowa. Ul. Cieszyńska przebudowana za 150 mln zł już oficjalnie gotowa

Przebudowa ul. Cieszyńskiej to największa i najdroższa inwestycja drogowa Bielska-Białej. Kosztowała 150 mln zł, po 29 miesiącach prac – w ramach których m.in. przebudowanych zostało 17 skrzyżowań - poprawiła przejazd od ronda Hulanka na 4-kilometrowym odcinku do Wapienicy.

- To była trudna i skomplikowana realizacja, a uciążliwości trwały przez prawie 2,5 roku. Z perspektywy pieszego czy kierowcy to były permanentne zmiany w organizacji ruchu i bardzo męczące objazdy. Z punkty widzenia wykonawcy to brak możliwości realizacji prac zgodnie z przyjętym harmonogramem – wykonawca nie dysponował wszystkimi działkami placu budowy, napotykał na kolizje podziemnych sieci uzbrojenia, no i pojawił się COVID-19 – wyliczał Waluś. Zdradził, że jeszcze wiosną tego roku ważyły się losy terminu zakończenia prac.