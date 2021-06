Bielsko-Biała. Ul. Cieszyńska wreszcie przejezdna w obu kierunkach. Zakończyła się największa inwestycja drogowa w mieście

-Prace na włączanym odcinku będą się jeszcze odbywać, dlatego ruch samochodowy zostanie skierowany na pasy wewnętrzne. Zewnętrzne zaś służyć będą drogowcom jako pasy technologiczne do prowadzenia ostatnich robót - tłumaczą w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej. Drogowcy zapewniają, że zależy im na jak najszybszej likwidacji uciążliwego objazdu ul. Tańskiego.

W ten sposób cała rozbudowywana ul. Cieszyńska jest już przejezdna. Choć do ideału daleko, bo w piątkowe przedpołudniem kierowcy wprawdzie poruszali się odrębnymi pasami ruchu w obi kierunkach, ale tylko po jednej jezdni na każdym z pasów, co powodowało korki.

Włączenie do ruchu zamkniętego dotąd odcinka ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej - od skrzyżowania z ul. Skrzydlewskiego do ul. Wapienickiej - nastąpiło rankiem w piątek 11 czerwca.

Horoskop miesięczny na czerwiec 2021. To czas rozliczenia i uwolnienia od przeszłości

W związku z włączeniem do ruchu zamkniętego dotąd odcinka ul. Cieszyńskiej na całej długości ulicy powracają także autobusy komunikacji miejskiej (MZK) linii nr 7, 10, 16, 20 oraz P1 i N1. Co ważne, przywrócenie obsługi przystanków autobusowych wiąże się także z jednoczesnym oddaniem przez MZD do użytku przejścia podziemnego na wysokości Osiedla Wojska Polskiego.