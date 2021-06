Bielsko-Biała. Urzędnicy z odpowiadają na zarzuty w sprawie Gościnnej Doliny: To nie żaden pozysk drzewa!

- Chcemy stanowczo zaprotestować przeciwko kolportowanej tezie, że celem tych prac jest – jak to określono – zwykły pozysk drzewa – ripostują urzędnicy. W wydanym oświadczeniu podkreślają, że prace mają tylko i wyłącznie zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, bo Dolina Gościnna przyciąga rzesze turystów i miłośników przyrody, na co zwracają uwagę także w Stowarzyszeniu Olszówka i grupie Bielszczanie dla Drzew.

Wskazują, że działania prowadzone w Dolinie Gościnnej pozostają w zgodzie z art. 5 oraz art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, z których wynika, że władze publiczne mają obowiązek prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom, kierując się przy tym zasadą zrównoważonego rozwoju.

- W Dolinie Gościnnej usuwane są zagrożenia w postaci zwisających konarów drzew w miejscach gdzie uczęszczają ludzie. W obszarach oddalonych od ścieżek drzewa pochylone, a nawet martwe są pozostawiane na swoich miejscach w celu zapewnienia jak największej bioróżnorodności i naturalnego charakteru doliny – tłumaczą urzędnicy.

Odnoszą się też do zasadności usuwania pni mogących doprowadzić do spiętrzania się wody. Tłumaczą, że niekontrolowane spiętrzanie się wody wyrządza szkody zarówno drzewostanowi, jak i siedliskom zwierząt znajdującym się w dolinie. Spiętrzona woda zbyt mocno nasącza bowiem grunt, co prowadzi do podmywania drzew i utraty ich stabilności.