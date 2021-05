Bielsko-Biała: w mieście powstaje punkt obsługi programu „Czyste Powietrze”

Mieszkańcy Bielska-Białej zainteresowani tym programem będą mogli skorzystać z punktu obsługi, jaki niebawem zostanie uruchomiony w mieście. To efekt umowy podpisanej w czwartek 5 maja przez Jarosława Klimaszewskiego, prezydenta Bielska-Białej z Tomaszem Bednarkiem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą wymienić ogrzewanie swojego domu na bardziej ekologiczne lub ocieplić budynek, wymienić w nim okna czy drzwi. Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

- Utworzenie punktu to wyjście naprzeciw osobom, które nie mają dostępu do komputera, gorzej radzą sobie z poruszaniem się w internecie czy po prostu potrzebują szczegółowych informacji na temat programu – wyjaśniają bielscy urzędnicy. Dodają, że o lokalizacji takiego punkty poinformują w najbliższych tygodniach.

- W ubiegłym roku podpisywaliśmy umowy na termomodernizację budynków wielorodzinnych, teraz miasto kolejny raz uzyskało dofinansowanie - stwierdził. - Liczę, że po dobrej współpracy w zakresie termomodernizacji domów wielorodzinnych, współpraca w zakresie termomodernizacji i wymiany kopciuchów w domach jednorodzinnych będzie równie dobra, a tempo programu znacznie przyspieszy i Bielsko-Biała dołączy do grona liderów, którzy najszybciej wymieniają nieefektywne źródła ciepła – dodał.

Tomasz Bednarek, prezes katowickiego WFOŚiGW podkreślił, że podpisane porozumienie to kolejny etap współpracy między WFOŚiGW i Bielskiem-Białą.

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski ocenił, że zawarcie umowy to ważny moment w życiu miasta.

- Podpisujemy to porozumienie, ponieważ wszyscy wspólnie walczymy o to, aby powietrze w Bielsku-Białej i w całym regionie było czyste – zaznaczył. - Tylko ten zbiorowy wysiłek daje efekty, bo zanieczyszczenia, które są w naszym mieście, pochodzą nie tylko od nas, ale też z okolic, a program działa w całym kraju. Do tych programów, które już funkcjonują w naszym samorządzie, dochodzi następny instrument. Liczę na dobrą współpracę i na efekty – mówił.