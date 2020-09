Bielsko-Biała: wdarli się do mieszkania i ukradli nastolatkom smartfona

Trzech sprawców rozboju w Bielsku-Białej zatrzymali bielscy policjanci. Sprawcy w wieku 16,19 i 41 lat wdarli się do mieszkania przy ul. Czystej sterroryzowali nastolatków i ukradli im warty 1,5 tys. zł smartfon.

Do rozboju w Bielsku-Białej doszło 24 sierpnia wieczorem. Jak informuje bielska policja wówczas do jednego z mieszkań przy ulicy Czystej wtargnęło trzech mężczyzn. Sterroryzowali znajdujących się w mieszkaniu 16-latka i 19-latka doprowadzili ich do stanu bezbronności, a następnie ukradli telefon komórkowy wartości 1,5 tys. zł i uciekli.

Wezwani na miejsce policjanci zebrali od pokrzywdzonych informacje, dzięki którym udało się ustalić tożsamość dwóch podejrzewanych o napaść mężczyzn. Okazało się, że byli to dwaj bielszczanie w wieku 19 i 16 lat. Niespełna kilka godzina zajęło policjantom ustalenie miejsca ich pobytu. Policjanci zatrzymali ich jeszcze tej samej nocy. 19-latek trafił do policyjnego aresztu, a jego nastoletni wspólnik do policyjnej izby dziecka. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie 19-latek został doprowadzony do prokuratury. Tam usłyszał zarzut rozboju, za który grozi mu kara nawet 12 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek śledczych zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie.

Policjanci ustalili, że jego 16-letni wspólnik w chwili popełnienia czynu był poszukiwany, ponieważ nie powrócił w terminie do młodzieżowego ośrodka szkolno-wychowawczego, do którego trafił w związku ze swoimi wcześniejszymi wybrykami. On również usłyszał zarzut rozboju, za który może trafić do poprawczaka. Policjanci doprowadzili go do ośrodka, w którym zgodnie z wcześniejszą decyzją sądu rodzinnego powinien przebywać.

Na wolności pozostał wciąż trzeci ze sprawców. Ustaleniem jego personaliów i poszukiwaniami zajęli się śledczy z wydziału kryminalnego bielskiej trójki. Policjanci wytypowali podejrzewanego o ten rozbój 41-letniego bielszczanina - mężczyzna został zatrzymany w jednym z mieszkań w bielskim Lipniku. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut rozboju. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. W przeszłości był już karany za podobne przestępstwa. 41-latkowi grozi teraz kara nawet 12 lat więzienia.

