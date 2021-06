Bielsko-Biała. Wystawa w Galerii Sfera na Dzień Dziecka. Luke Skywalker, Mistrz Yoda i inni bohaterowie Star Wars na wyciągnięcie ręki

– Kosmiczna wystawa LEGO® Star Wars™ to niezapomniane przeżycie dla wszystkich młodszych i starszych fanów „Gwiezdnych wojen”. Zapraszamy do przeniesienia się do wyjątkowego świata, który łączy pokolenia i pozwoli, nawet rodzicom poczuć w sobie odrobinę nostalgii i dziecięcej radości! To prawdziwa przyjemność móc zaprosić naszych klientów do wzięcia udziału, w tym wyjątkowym doświadczeniu. Mamy nadzieję, że ta niepowtarzalna okazja będzie świetną zabawą dla każdego i podbije serca nie tylko najmłodszych, ale również całych rodzin. Niech Moc będzie z nami! – mówi Monika Magner, dyrektor Galerii Sfera.