Bielsko-Biała. Za reklamówkę posprzątanych śmieci w można dostać ekologiczną torbę. Rozpoczyna się akcja Śmieciobranie

To kolejna odsłona naszej akcji, w której zachęcamy do sprzątania naszych lasów, parków, terenów przyrodniczych. – mówi o Śmieciobraniu Wojciech Owczarz, prezes Fundacji Ekologicznej Arka i pomysłodawca przedsięwzięcia. - Akcja jest bardzo prosta, gdyż zapraszamy wszystkich od lat, aby zebrać chociaż jedną reklamówkę tych śmieci. Akcja pokazuje także, że nasza siła to właśnie suma pojedynczych działań - podkreśla Owczarz.

Akcja rozpoczęła się we wtorek 10 sierpnia o godz. 10.00 pod pomnikiem Mickiewicza w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej. Ekolodzy przygotowali niewielki happening i akcję sprzątania parku w ramach akcji Śmieciobranie.

Jednocześnie zainaugurują także akcję Śmieciobranie, czyli Torba za śmieci, które polega na zebraniu choć jednej reklamówki śmieci w lesie, parku, nad rzeką. Następnie trzeba zamieścić zdjęcie zebranej reklamówki śmieci i miejsce, które zostało uprzątnięte w komentarzu pod TYM POSTEM facebookowego profilu Fundacji Ekologicznej Arka.