Bielsko-Biała. Zabytkowy park za Ratuszem został uroczyście otwarty przez dzieci. Zobaczcie ZDJĘCIA

Najpierw uczestnicy Bajkowej Parady Przedszkolaków przybyli przed bielski Ratusz, gdzie zapowiedziano dla nich niespodziankę.

– Tak się składa, że chciałem was prosić o przejście tu obok za Ratusz, bo dziś otwieramy po renowacji, mam nadzieję dobrze przyjętej przez was i mieszkańców, zabytkowy park za Ratuszem. Czy otworzycie go ze mną? – pytał Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej.