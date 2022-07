Bielsko-Biała: Zderzenie czołowe na ulicy Zuchów. Jedna osoba ranna trafiła do szpitala. Droga jest częściowo nieprzejezdna

W środę, 6 lipca 2022 roku na ulicy Zuchów doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych. Jak informuje policja, wskutek zdarzenia drogowego jedna osoba została ranna, w wyniku czego trafiła ona do szapita. Tam otrzyma pomoc medyczną oraz diagnozę swojego stanu zdrowia. Informacja o kondycji poszkodowanego będzie decydująca w sprawie zakwalifikowania zdarzenia do wypadku bądź kolizji.

Jak informuje p.o. asp. sztab. Roman Szybiak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, zderzenie czołowe dwóch pojazdów samochodowych miało miejsce po godzinie 8.00 rano na ulicy Zuchów. – Do zdarzenia doszło o godzinie 8.21 na ulicy Zuchów, gdzie dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo. Jak na razie, wiemy o jednej osobie poszkodowanej, która została przewieziona do szpitala na diagnostykę – mówi p.o. asp. sztab. Roman Szybiak.

Policja twierdzi, że od stanu zdrowia rannego zależy status zdarzenia drogowego. Poza tym, nie udało się jeszcze ustalić przyczyn oraz przebiegu wydarzenia z udziałem dwóch pojazdów samochodowych. – W tym momencie nie jesteśmy w stanie ocenić czy doszło do wypadku, czy kolizji, bo na miejscu trwają czynności, mające na celu ustalenie przyczyn oraz okoliczności zdarzenia, a także jego przebiegu. Ponadto, na zakwalifikowanie tego zdarzenia do wypadku albo kolizji decydujący wpływ będzie miał stan zdrowia osoby rannej, która przebywa obecnie w szpitalu. Policja czeka aktualnie na diagnozę – informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.