Bielsku-Biała i kosmiczne centrum przesiadkowe: konkurs rozstrzygnięty! Jest przepiękny dworzec PKP. Oto niesamowite projekty architektów

30 hektarów, a w środku, zabytkowy, przepiękny dworzec kolejowy - oto Bielsko - Biała. Jest plan, by przy historycznym dworcu stanęło ultranowoczesne centrum przesiadkowe. Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej ma zostać utworzone w okolicach dworca kolejowego i autobusowego. Bielscy urzędnicy tłumaczą, że takie przedsięwzięcie ma usprawnić połączenia z drogami ekspresowymi S1 i S52, a budowa nowego łącznika (ulicy Nowopiekarskiej) ma ułatwić transport lokalny.

Jak będzie wyglądało centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej? Odpowiedzi można szukać wśród prac w rozstrzygniętym właśnie konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej takiego centrum przesiadkowego. Taki konkurs bielscy urzędnicy ogłosili w grudniu 2020 roku (prace można było składać do 30 kwietnia). Pula nagród była kusząca –120 tys. zł!

Według szacunków, budowa węzła przesiadkowego wraz z powstaniem ulicy Nowopiekarskiej ma kosztować ok. 400 mln zł i i powstać w czasie 7 lat.

Jak informują w Ratuszu, do konkursu zgłosiło się 57 uczestników, 51 zostało dopuszczonych, natomiast prace złożyło 11 uczestników, z czego 10 spełniło warunki co do kompletu prac projektowych.