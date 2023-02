Bieruńskie całuski. Proces twórczy w piekarni spółdzielni Jedność. Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

Bieruńskie całuski już w drodze do sklepów i innych odbiorców. Udało się nam zobaczyć produkcję ostatniej partii. Widzieliśmy wlewanie ciasta do formy, wkładanie do pieca, a następnie nadziewanie kremem adwokatowym i lukrowanie czerwoną pomadą oraz pakowanie. Przed południem spółdzielnia miała zamówienie na 660 sztuk. Tak więc około 700 na pewno powstało. Wszystkie ręcznie zdobione.