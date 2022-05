Bierzmowanie 2022: Nietypowe imiona świętych - Afra, Ryta, Baldomer, Fiakriusz i inne. Sprawdź!

Dlaczego trzeba wybrać imię do bierzmowania?

Zwyczaj nie wziął się znikąd. Tradycja nadawania imienia została zaczerpnięta z Pisma Świętego. Możemy przeczytać w nim o tym, jak Jezus nadawał nowe imiona osobom, które stawały się jego uczniami. Już z tego względu wybór imienia do bierzmowania jest istotny dla osoby wierzącej.

Bierzmowanie jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Według tradycji religijnej jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. To drugi sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Przyjmowany jest, w przeciwieństwie do Chrztu. Dlatego wybieramy nowe imię do bierzmowania.