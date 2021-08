Biesko-Biała. W Gemini Park zaszczepią chętnych dawką Johnson&Johnson. Bez rejestracji. Rusza nowy punkt szczepień w mieście

Mieszkańcy Podbeskidzia zyskają nowy punkt szczepień - taki zostanie uruchomiony w poniedziałek 2 sierpnia w Gemini Park w Bielsku-Białej. Będą mogli zaszczepić się w nim wszyscy chętni, którzy do tej pory tego nie zrobili. Punkt zlokalizowany zostanie na poziomie 1, nieopodal strefy restauracyjnej. Z punktu szczepień w Gemini Park będzie można skorzystać od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10.00 do 19.00.

- Każdy, kto zgłosi się do tego punktu, będzie mógł zaszczepić się bezpłatnie jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson, bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty - informują przedstawiciele CH Gemini Park.

Organizatorem punktu szczepień jest Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski w Bielsku-Białej, którego wykwalifikowana kadra zapewni opiekę medyczną. Szpitalna inicjatywa uruchomienia punktu szczepień w Gemini Park ma na celu usprawnienie procesu szczepienia powszechnego.