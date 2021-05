Bike Atelier MTB Maraton 2021: wielka inauguracja w Dąbrowie Górniczej

Dystans PRO (71 kiloemetrów) przejechało i do mety dotarło 188 kolarzy. Najszybszy okazał się Paweł Ścierski z Tychów (MŚ Cycling Dietetyka). Osiągnął rezultat: 2:38:07.56. Drugi linię mety minął Szymon Stawowy z Brzeszcz (CST Accent MTB TEAM) z czasem 2:39:33.81, a trzeci był Damian Bartoszek z Katowic (SCS OSOZ RACING TEAM) z rezultatem 2:41:09.35. Czwartą lokatę zajął reprezentant Dąbrowy Górniczej Maciej Pitach (CST ACCENT MTB TEAM). Jego wynik to: 2:42:10.46, a piąty był Michał Ficek z Mysłowic (CST Accent MTB Team) z czasem 2:43:00.61.

Dystans Family (20 kilometrów) pokonało natomiast 64 zawodników, a najszybszy okazał się Jakub Janik z Pierśćca (Opony Serafinowski). Jego wynik to: 00:55:52.51.

W nowym sezonie kilka nowości

W nowym sezonie 2021 podczas Bike Atelier MTB Maratonu na stałe gościł będzie dystans Mini. To propozycja skierowana do osób, które dopiero zaczynaj przygodę z MTB, chcą się sprawdzić lub nie czują się na siłach by pojechać Hobby w edycjach górskich. Dystans Mini to ta sama ścieżka co rywalizacja na dystansie Family. Start zawodników odbywa się z sektora Mini (lub kilku sektorów Mini w przypadku dużej frekwencji).