Biografia Bohdana Butenki w księgarniach. Znakomity rysownik i ilustrator to prawdziwa legenda

Powstawała ponad 11 lat! A wszystko zaczęło się od pewnej rozmowy telefonicznej.

- Późną jesienią 2011 przebywałem na cyklu spotkań w okolicach Kielc. Nocowałem wówczas w jednym z tamtejszych hoteli. Bohdan Butenko zatelefonował do mnie wieczorem, aby uzgodnić szczegóły przygotowywanej przez nas książki „Tajemnicza szafa” (z cyklu „Detektywów para – Jacek i Barbara”). Przez myśl nam nie przeszło, że pozycja ta w pół roku później zdobędzie tytuł Najlepszej Książki Na Lato 2012, w kategorii książek dla dzieci i młodzieży. Tymczasem rozmowa telefoniczna zeszła na tematy prywatne i, gdy wspomniałem, że jestem w Kielcach, to od razu usłyszałem od mojego rozmówcy arcyzabawną anegdotkę, dotyczącą niegdysiejszego pobytu pana Bohdana w tym mieście. Wpadłem wówczas na pomysł, którym momentalnie się z nim podzieliłem: „Panie Bohdanie, a może spisalibyśmy te pańskie niesamowite przygody i przy okazji dołożyli do tego opowieść o pańskim życiu?” Co usłyszałem w odpowiedzi? – „Owszem. Dlaczego by nie. Ale jak pan to widzi?” Moja riposta była równie szybka: „Przygotuję sto pytań do... A potem będziemy rozmawiali.” Zgodził się, chociaż w głębi serca wiedziałem, że na stu pytaniach się nie skończy - opowiada Dariusz Rekosz, dąbrowski pisarz i animator kultury.