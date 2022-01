Biskup Pindel chce zbadania ofiary księdza pedofila. "To wilk w owczej skórze" - mówi Janusz Szymik KL, JAK

Biskup Roman Pindel z Bielska-Białej odpowiedział na pozew ofiary księdza pedofila Jana W. W odpowiedzi kuria w Bielsku-Białej chce, aby sąd sprawdził, czy pokrzywdzony Janusz Szymik jest homoseksualistą i czy relacja z księdzem nie była w związku z tym dla niego źródłem satysfakcji. - To wszystko wskazuje na totalny brak zrozumienia tematu, totalny brak empatii, brak chęci dochodzenia do prawdy, a chęci zadawania cierpienia, żeby tylko ofiarę pognębić i by zrezygnowała ze swoich roszczeń - powiedział pokrzywdzony Janusz Szymik.