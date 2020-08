Biskupski: Ministerstwo nie przygotowało wszystkiego tak, by z czystym sumieniem puszczać dzieci do szkół GOŚĆ DZ I RADIA PIEKARY

Sanepid twierdzi, że wszystko gra , nie ma powodów do obaw. Odrzucił przecież środki ostrożności prezydenta Katowic. Władze Katowic, razem z dyrektorami szkół przygotowały hybrydowy system rozpoczęcia edukacji. Część dzieci chodziłaby do szkoły normalnie, starsze roczniki natomiast uczyłyby się, na przemian, stacjonarnie i zdalnie.

Powinienem zapytać, czy w szkołach jest i będzie bezpiecznie, ale skąd pan może wiedzieć? Robimy wszystko, by w katowickich szkołach było bezpiecznie dla dzieci, a przez to dla ogółu społeczeństwa.

Sanepid nie przemawia wam do rozsądku, nie wskazuje na waszą lekkomyślność. Sanepid prezydentowi Katowic czy Sosnowca, który proponował rozpoczęcie nauki 14 września, mówi: „Jesteście zbyt ostrożni”. Szkoły były zamykane, gdy na terenie kraju mieliśmy kilkadziesiąt zakażeń. Dziś mamy kilkaset. Wysyłamy do ludzi niejednoznaczny przekaz. Z jednej strony: trzeba uważać, bo covid. Z drugiej: puszczamy dzieciaki do szkół, słysząc, że jest bezpiecznie. Niemcy po tygodniu, dwóch tygodniach musieli szkoły zamykać z powodu kolejnych zakażeń. W samym Berlinie 41. Z całą pewnością pierwsze tygodnie edukacji, które chcieliśmy w Katowicach zorganizować w systemie hybrydowym, będą decydujące.

Jak pan, z poziomu samorządu, ocenia wysiłki ministerstwa, by zorganizować bezpieczną naukę?

Doskonale wiemy i widzimy, że sygnały do samorządów spływają dość późno. Moje ogólne wrażenie jest takie, że ministerstwo cały ciężar decyzyjności dotyczący funkcjonowania szkół przenosi już nawet nie tyle na samorządy, co na dyrektorów. Samorządy sobie poradzą. Natomiast wiele odpowiedzi na pytania, które spływają do ministerstwa, jest bardzo nieprecyzyjnych. Nie ma katalogu jasnego postępowania „co w przypadku, gdy...”. W Katowicach taki katalog opracowaliśmy sobie sami.