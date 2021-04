Bitwa o lody Ekipa. Psycholog Kamil Zieliński z WSB w Chorzowie o fenomenie sprzedaży lodów marki Koral i zachowaniach konsumentów

Lody Ekipa marki Koral robią furorę wśród młodzieży. Popularne lody promowane przez słynnych youtuberów - Ekipę Friza - wykupywane są ze sklepów w zadziwiającym tempie. Sprzedawcy wprowadzają nawet limit zakupu lodów na jednego klienta. To istny lodowy szał. Przy sklepowych lodówkach trwa walka, by kupić chociaż jedną sztukę loda. O tym fenomenie i zachowaniach ludzi opowiedział nam psycholog sprzedaży i konsumenta, ekspert z WSB w Chorzowie - Kamil Zieliński.

Lody Ekipa to hit tegorocznego sezonu. Przy sklepowych lodówkach są tłumy Lody Ekipa od marki Koral i popularnych wśród nastolatków youtuberów - Ekipy Friza - to hit sprzedaży 2021 roku. Ludzie walczą przy sklepowych lodówkach, by kupić jak najwięcej tych lodów. Na portalach - Allegro czy OLX - można kupić nawet papierki po tych lodach. Papierki kolekcjonerskie wystawiane są po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Była nawet oferta papierka za 1 mln złotych. Lody Ekipa robią furorę. W sieci krążą już memy o walce przy sklepowych lodówkach. Ludzie wręcz biegną, tu po otwarciu sklepy, by kupić chociaż dwa lody Ekipa. W sklepach pracownicy nawet wprowadzili ograniczenia w liczbie ilości sprzedawanych sztuk lodów na jedną osobę. Niektórzy chcieli wykupić całe kartony z lodami.

Zainteresowanie lodami Ekipa jest tak duże, że firma Koral zdecydowała się zwiększyć produkcję, sieć dystrybucji, ale także rozmiar lodów - już wkrótce w sprzedaży pojawią się lody Ekipa XL. Lody Ekipa to lody sorbetowe w polewie o smaku gumy bananowej z cukrem strzelającym. Dostępne są one w dwóch smakach - cytrynowym oraz truskawkowym. Rozmowa z Kamilem Zielińskim, psychologiem sprzedaży i konsumenta z WSB w Chorzowie Przypomnijmy, że nowa linia produktów marki Koral powstała przy współpracy z popularnymi w Polsce youtuberami – Frizem i jego Ekipą. Lody Ekipa od Korala szybko znikają ze sklepowych lodówek. O fenomenie tego zjawiska i zachowaniach konsumenckich rozmawiamy z Kamilem Zielińskiem, psychologiem sprzedaży i konsumenta z Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie.

W Polsce jest prawdziwy szał na lody Ekipa od marki Koral. W sieci krążą filmiki jak ludzie chcą wykupić całe kartony lodów i przepychają się, by dostać się do sklepowych lodówek. Skąd takie zachowanie?

Kamil Zieliński: Takie zachowanie, wbrew pozorom, nie jest niczym nowym. Polega ono na tak zwanym efekcie owczego pędu, który jest podkręcony przez internet. W tym przypadku zaszły 3 reguły, o których mówi profesor psychologii Robert Cialdini, zajmujący się m.in. zjawiskiem wywierania wpływu na ludzi. 1. reguła to społeczny dowód słuszności, czyli inni ludzie podobni do mnie chcą tego produktu. Stoją po niego w kolejkach, kupują w dużych ilościach. 2. reguła - niedostępności. Tego produktu jest mało, więc tym bardziej staje się on dla nas cenniejszy. W przypadku lodów Ekipa tak było na początku, gdy w sklepach rzeczywiście ich brakowało. Dochodzi też 3. reguła – lubienia i sympatii – w tym przypadku chodzi o ulubionych youtuberów nastolatków – Ekipę Friza – którzy promują lody Ekipa. To wszystko sprawia, że chcemy kupić, mieć ten produkt. W tym przypadku – lody. Zobaczcie nagrania:

Lody chcą kupić czy lepiej powiedzieć zdobyć nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorośli. Czym się kierują?

Kamil Zieliński: Zacznijmy od tego, że my bardzo lubimy myśleć o ludziach, że działają racjonalnie. A tak wcale nie jest. Ludzie działają pod wpływem emocji. I w tym przypadku jest to bardzo widoczne. Z jednej strony, dorośli i seniorzy starają się zdobyć lody Ekipa dla swoich dzieci, wnuków, bo wiedzą, że jest to dla nich ważne i mogą w ten sposób sprawić im przyjemność. Niektórzy wyczuli także w tym interes, z tego względu, że za papierek po lodach na portalach aukcyjnych można dostać niezłą sumę pieniędzy. U dzieci i młodzieży działa trochę inny mechanizm. To jest pewna moda. To tak jak w latach 90. XX wieku był szał za karteczkami zbieranymi do segregatorów, kulkami z automatów czy żetonów z paczek chipsów. To jest dokładnie to samo, ale różnica jest taka, że obecny trend wzmacniany jest za pomocą internetu.

Na kogo skierowana jest akcja marketingowa firmy Koral i Ekipy Friza? KZ: Dorośli mogą nawet niezupełnie rozumieć ten fenomen, jakim są obecnie lody Ekipa. Nie znają tak lubianych przez ich dzieci youtuberów – Ekipy Friza. Marketing marki Koral i Ekipy Friza działa na nastolatków za sprawą ich idoli. Youtuberzy stali się współczesnymi influencerami. Pośrednio akcja marketingowa wpływa też na dorosłych, którzy wiedzą, że dzieci chcą dostać te lody, dlatego tak bardzo chcą je kupić. Który dziadek odmówi wnukowi, nawet jeżeli będzie musiał iść o godzinie 6.00 do sklepu, by kupić paczkę lodów? Trzeba przyznać, że Koral i Ekipa Friza rozegrali świetnie tę akcję pod kątem biznesowym. Dodatkowy ruch biznesowy zrobiono też za pomocą efektu niedostępności, czyli wypuszczenia na rynek dosyć małego nakładu tych lodów. Tak działają także inne promocje. Przypomnijmy sobie stary skecz kabaretu Ani Mru- Mru pt. Supermarket, o tłumie który ruszył na otwarcie sklepu. Przy okazji otwarcia nowego supermarketu ludzie spodziewali się promocji i też w tym wypadku zadziałał efekt owczego pędu. Na tej samej zasadzie działa popyt na lody Ekipa.

Trwa też szał na papierki po lodach – kupimy je po 200, 500 tys. zł. Ile można dać za taki papierek?

KZ: Zanim lody Ekipa były takie modne, większość osób nie zapłaciłaby takich kwot za papierek po lodach. Nie wiem czy dzisiaj ktoś rzeczywiście kupuje papierek po 200-500 tys. zł, ale jestem w stanie uwierzyć w kwoty do 1-1,5 tys. złotych. Pozostałe oferty to już szukania okazji. Co ciekawe, przyjrzałem się niektórym ofertom i w ich opisie można wyczytać, że zakup takiego papierka jest niezłą ofertą inwestycyjną – dzisiaj kupimy za tę cenę, ale w przyszłości papierki będą znacznie droższe. Z tym się jednak nie zgadzam. Takie zjawiska jak to, mają to do siebie, że bardzo szybko powstają, rosną w szybkim tempie, ale też również szybko zanikają. Myślę, że Ekipa Friza i firma Koral bardzo dobrze o tym wiedzą, dlatego chcą wykorzystać teraz ten moment popularności tych lodów. Za jakiś czas lody Ekipa będą jak każde inne lody, które dziś można kupić w sklepowych lodówkach. Może za 20 lat dzisiejsza młodzież będzie z sentymentem wspominać te czasy i ten produkt.

Czy takie sklepowe bitwy o lody niosą jakieś zagrożenie?

KZ: Takie zachowanie jest całkowicie normalne. Ludzie po prostu kierują się emocjami. Takie zachowane jest też głęboko zakorzenione w naszej ewolucji – w walce - kiedyś o przetrwanie, dziś na przykład o lody. To samo było w przypadku „bitwy” o karpie, robota kuchennego Lidlomix w sklepach sieci Lidl czy o ubrania i inne produkty. W zeszłym roku przecież o tej porze roku wykupowaliśmy ze sklepów papier toaletowy i makarony. Tutaj oczywiście chodziło o coś innego. Napędzał ludzi strach – obawa przed nieznanym (w trakcie początków epidemii koronawirusa w Polsce - przyp. red.). W przypadku lodów ważne jest, by uświadomić dziecku, że to jest pewna moda i trend. Gdy nastolatek chce loda, bo jest na niego moda to jest wszystko w porządku. Problem zaczyna się wtedy, gdy chce się czuć lepszym dzięki posiadaniu takiego produktu, a ktoś kto go nie ma czy go nie próbował – jest wtedy gorszy. Warto wytłumaczyć dziecku, że to tak nie działa.