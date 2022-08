Bitwa pod Zadwórzem. „Orlętom poległym w dniu 17 sierpnia 1920 roku w walkach o całość ziem kresowych”

Wojna z bolszewicką Rosją

Przez wiele lat historycy snuli przypuszczenia, kiedy rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka. „...Od niedawna coraz bardziej powszechną staje się teza, że wojna zaczęła się 3 stycznia 1919 roku, kiedy bolszewicy uderzyli na Wilno. Otóż, Z dniem 29 grudnia 1918 roku została rozwiązana Samoobrona Wileńska, a jej oddziały zostały włączone w szeregi Wojska Polskiego.

Z tego też względu walki o Wilno, które rozpoczęły się 3 stycznia, miały już charakter walk polsko-bolszewickich” pisze Paweł Libera, histrok IPN, w artykule zamieszczonym na portalu www.gov.pl, Starcia z bolszewikami trwały, z małymi przerwami przez cały rok 1919, aż do stycznia 1920r. W marcu tegoż roku bolszewicy zaczęli koncentrować wojska na granicy z Rzecząpospolitą po to by nieść pożogę bolszewickiej rewolucji, po trupie Polski, na Zachód.