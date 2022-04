Biyda-MAKRON. Felieton Marka Szołtyska, historyka, znawcy Śląska Marek Szołtysek

Makrony to śląskie ciastka pieczone na bogato – z kokosem. A wersję tańszą, czyli biyda-makrony piecze się z bułką tartą lub płatkami owsianymi arc

Druga tura francuskich wyborów prezydenckich 24 kwietnia 2022 i potyczka dwóch kandydatów – Marine le Pen i Emmanuel Macron, to wydarzenie ważne dla Francji, ale też dla Europy. Gdy się to jednak obserwuje ze śląskiego punktu widzenia, to się nasuwa pytanie: Skąd się wzięło to nazwisko – „Macron”? Makrony bowiem to na Śląsku coś fajnego. O co tu chodzi?