Biżuteria z węgla prosto ze Śląska. Kolczyki, bransoletki, wisiorki lub spinki do mankietów

Biżuteria ze Śląska. W roli głównej - węgiel!

Biżuteria z węgla to hit. Co kojarzy się ze Śląskiem? Oczywiście, że węgiel! Mimo, że Górny Śląsk od lat przechodzi transformację i ciężki przemysł zastępowany jest przez przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii i centra z branży twórczej oparte na nowoczesnych technologiach i innowacyjnych sektorach, to bez wątpienia szyby kopalniane i górnictwo jest mocno zakorzenione w śląskiej tradycji. Myślimy Katowice, myślimy Śląsk i mimo, że znamy zielone i nowoczesne oblicze naszego regionu, to przed oczami mamy węgiel. To czarne złoto Śląska.

Ale przecież węgiel to nie tylko opał. To świetny materiał na biżuterię. I o tym przekonują każdego firmy ze śląska, które tworzą biżuterię z węgla. To świetny pomysł na prezent, dla kogoś lub dla siebie. W ofercie są kolczyki, wisiorki, bransoletki, spinki do mankietów i inne biżuteryjne skarby. Zobaczcie zdjęcia produktów z trzech śląskich firm - z pracowni bro.Kat, I COAL YOU. oraz QDIZAJN. Zdjęcia zostały osadzone z Instagrama tych firm.