Black Friday 2022 – zachowaj ostrożność i chłodną głowę podczas zakupów. Skorzysta na tym Twój portfel i środowisko naturalne OPRAC.: Paweł Kurczonek

Black Friday - do zakupów warto podejść ostrożnie i bez emocji Łukasz Kaczanowski / Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Black Friday i Cyber Monday lada moment. Tradycja listopadowych wyprzedaży przywędrowała do Polski zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych mianem Black Friday określa się pierwszy piątek po Dniu Dziękczynienia. Zwyczajowo oznacza on początek bożonarodzeniowego zakupowego szaleństwa. WYPRZEDAŻ! PRZECENA! WIELKA OBNIŻKA! – witryny niemal wszystkich sklepów wręcz krzyczą tymi słowami. W zakupowym szaleństwie warto zachować zdrowy rozsądek i podejść do zakupów na chłodno. Skorzysta na tym domowy budżet i środowisko naturalne.