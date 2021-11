Black Friday. Wśród setek promocji i obniżek cen czają się oszuści. Eksperci ostrzegają: "nic nie jest droższe od gratisów". Jak się bronić?

Black Friday, czyli dzień na który czekają wszyscy łowcy okazji skuszeni ogromnymi promocjami przyciąga nie tylko ich. Eksperci ostrzegają przed oszustami, którzy sięgają po kolejne sztuczki, żeby wyłudzić pieniądze. Z wyliczeń Adobe Analitycs wynika, że przed rokiem tylko na promocje związane z Black Friday na całym świecie wydano niebagatelną kwotę ponad 9 miliardów dolarów.

To suma robiąca wrażenie, a jeszcze większe wrażenie robią szacunki, według których w tym roku ta kwota ma zostać przebita. Ręce zacierają już właściciele małych i dużych sklepów. W sieciówkach trwają przygotowania właśnie do tego dnia. Szykują się do niego oszuści. Ci również nie próżnują, a efekty ich działalności są już widoczne.