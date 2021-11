- Zdecydowanie idzie to w stronę błędu lekarskiego - powiedział Adam Niedzielski, na temat śmierci 30-letniej Izabeli z Pszczyny. Kobieta w 22. tygodniu ciąży po odejściu wód płodowych trafiła do pszczyńskiej lecznicy. Tam lekarze zwlekali jednak przez długi czas z podjęciem jakichkolwiek działań mających na celu przerwanie ciąży. Ostatecznie kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego.

Błąd lekarski przyczynił się do śmierci ciężarnej 30-latki w Pszczynie? To wynik kontroli NFZ. Niedzielski: "Wypada to kiepsko dla zespołu"

To lekarze zawinili w sprawie śmierci ciężarnej 30-latki w Pszczynie? Taką opinię wyraził na antenie TVN24 Adam Niedzielski, minister zdrowia. W porannej rozmowie gościem Ryszarda Piaseckiego był szef resortu zdrowia. Adam Niedzielski przyznał, że zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w pszczyńskim szpitalu. - Wypada to kiepsko dla zespołu. Zdecydowanie idzie to w stronę błędu lekarskiego - zaznaczył w TVN24 minister Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia nie zdradził szczegółów raportu wydanego przez NFZ. Zaznaczył jednak, że wyniki kontroli już niebawem mają zostać upublicznione. Przypomnijmy. Na początku listopada do wiadomości publicznej przedostała się informacja o śmierci ciężarnej 30-latki w Pszczynie. Kobieta miała trafić do lecznicy w 22. tygodniu ciąży po tym, jak odeszły jej wody płodowe. Ciężarną Izabelę przyjęto do szpitala.