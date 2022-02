Błąd lekarski w rybnickim szpitalu przyczynił się do śmierci 32-latki? Bliscy zmarłej twierdzą, że tak. Sprawę zbada rybnicka prokuratura

Błąd lekarski w rybnickim szpitalu przyczynił się do śmierci 32-latki? Sprawę zbada rybnicka prokuratura

Sprawa śmierci 32-letniej Ani z Rybnika, która zmarła w karetce w drodze do szpitala w Katowicach ma swój ciąg dalszy. Zajęła się nią rybnicka prokuratura, która po otrzymaniu zawiadomienia postanowiła o wszczęciu śledztwa. Śledczy będą ustalać, czy kobieta zmarła na skutek błędu lekarskiego.

Do tragedii doszło w połowie grudnia. 32-letnia rybniczanka zgłosiła się na Szpitalny Oddział Ratunkowy WSS nr 3 z bólem w okolicy serca. Kobieta nie była zaszczepiona. Przed przyjęciem zadecydowano o wykonaniu 32-latce testu na obecność koronawirusa.

Na jego wynik trzeba było jednak czekać aż osiem godzin. Gdy wreszcie uzyskano wynik testu - który okazał się negatywny - zadecydowano, że kobieta ma trafić do szpitala w Katowicach. Tyle, że rybniczanka nigdy do niego nie dotarła. W drodze do lecznicy 32-latka zmarła. - Moja córka nie była zaszczepiona. W szpitalu kilka godzin czekała na wynik testu - przyznaje matka zmarłej 32-latki, pani Mariola.