"Blade Runner 2019" [RECENZJA] Dla fanów uniwersum androidów to pozycja obowiązkowa Bartłomiej Romanek

Egmont

Phillip K. Dick, Ridley Scott, Hampton Francher, David Peoples, Michael Deeley - lista artystów, którzy odcisnęli swoje piętno na świecie androidów jest imponująca. Nic dziwnego, że do dzisiaj androidy i utopijna przyszłość mają swoich wielbicieli, mimo że, gdyby przepowiednie pisarzy się sprawdziły, to już dzisiaj mijając ludzi na ulicy, musielibyśmy się zastanawiać - człowiek czy maszyna. Ten scenariusz się nie ziścił, ale może to i lepiej, bo dzięki temu możemy czytać tak fantastyczne komiksy jak "Blade Runner 2019" ze scenariuszem Michaela Greena i Mike'a Johnsona.