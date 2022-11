Blanka Lipińska wbija szpilę w ekipę "Nasz nowy dom"? Autorka książek nigdy nie bała się wyrażać własnego zdania. Jak żyje na co dzień? Barbara Romańczuk

Blanka Lipińska niedawno kupiła nowy dom do gruntownego remontu, czym pochwaliła się ze swoimi fanami. Jeden z obserwatorów jej konta na Instagramie, w pytaniach i odpowiedziach zasugerował, aby zwróciła się w tej sprawie do Katarzyny Dowbor. Odpowiedź autorki książek to szpila w stronę programu "Nasz nowy dom"? Co sądzicie? Zobaczcie, jak żyje celebrytka.