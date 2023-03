Blisko, coraz bliżej… Ale jak „Blisko”? O filmie belgijski reżyser Lukas Dhont pisze Adam Pazera

Piękne, słoneczne lato, dwaj chłopcy, ładni jak z obrazka: blondynek Léo i ciemnowłosy Rémi spędzają ze sobą całe dni. Bawią się spontanicznie w opuszczonym schronie w obrońców i najeźdźców: „Kryj się! Kroki i szczęk zbroi, słyszysz ich?” – „Nie wychylaj się, biorą nas w okrążenie”. (Choć ja chyba w takiego chowanego bawiłem się, będąc w sporo młodszym – niż 13 lat - wieku). Są jak papużki nierozłączki, mówią i wiedzą o sobie wszystko, relacje między rodzicami obu chłopców również są przyjacielskie, ich rodziny mieszkają po sąsiedzku na belgijskiej prowincji, rodzice Léo prowadzą hodowlę tulipanów. Nastolatkowie biegną przez ukwiecone, kolorowe pole, Léo rzuca w biegu do mamy: „Idę na noc do Rémiego”. – „A wrócisz kiedyś?” - „Może…”. Szczęśliwi chłopcy, przed domem Rémiego leżą wspólnie z jego mamą na łące, a ona żartuje: „Marzy mi się oddany syn i oddany przyszywany syn”. Wieczorem Rémi ćwiczy na oboju, przyjaciel z podziwem i szczerym oddaniem słucha jego gry: „Będę twoim menadżerem, kiedy będziesz miał koncerty na całym świecie, daj to na you tube”. Przed zaśnięciem Léo opowiada przyjacielowi niedawny swój sen: że Rémi jest kaczątkiem, dużo ładniejszym od innych. „Jesteś wyjątkowy” – puentuje i zasypiają przytuleni.