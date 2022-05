Błotne wyzwanie dla dzieci w Parku Śląskim. Kolejna edycja Survival Race Kids w Chorzowie

Survival Race KIDS to przygoda pełna pozytywnych emocji i wyzwań dla dzieci w wieku 3-13 lat. Trzy poziomy trudności dopasowane są do kategorii wiekowej – na Krasnali, czyli dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czeka ok. 700 metrów trasy i 10 przeszkód do pokonania. Piraci (7-10 lat) przebiegną ok. 1400 metrów z 10 przeszkodami. Grupa Ninja (11-13 lat) zmierzy się z ok. dwukilometrową trasą, na której będzie aż 15 przeszkód. Wśród przeszkód najmłodsi spotkają m.in.: wodną zjeżdżalnię, pajączka, “Kulkożercę”, liny i maglownicę.

- Zaszczep sportowego bakcyla od najmłodszych lat i pokaż swojemu dziecku, że zdrowa aktywność fizyczna nie musi być nudna. Z nami Twoje dziecko przeżyje wyjątkową przygodę, zdobędzie nowe umiejętności i porządnie wytarza się w błocie - zachęcają organizatorzy.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału, uiszczenie opłaty startowej oraz pisemna zgoda prawnego opiekuna na udział dziecka w wydarzeniu.