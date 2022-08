Bogata kolekcja minerałów Bogusława Sałackiego stała się własnością ZS 1 w Tychach.ZDJĘCIA

- Wiele milionów lat ma pani w tej chwili w ręce. To jakiś zwierz prehistoryczny - mówi Bogusław Sałacki, patrząc na płaski, wyszlifowany kamień w kształcie jakby spłaszczonego wrzeciona czy łódki. Numer 435.

W katalogu każdy, nawet najmniejszy kamień ma szczegółowy opis. Pod numerem 435 jest taka notka:

"ORTHOCERAS. Wymarły rodzaj łodzikowca żyjący w okresie od ordowiku do triasu. Muszla prosta, wysmukła, syfon położony w środku muszli, dość cienki. Zwierzęta drapieżne, morskie, żyjące w strefie przydennej do głębokości 400 m, nektoniczne, polujące m.in. na trylobity i ramienionogi. Muszle łodzikowatych z rodzaju Orthoceras występują bardzo licznie w wielu kamieniołomach na świecie, dlatego są często polerowane i sprzedawane jako wisiorki lub wraz z wypolerowaną skałą jako przyciski do papieru, popielniczki i okazy paleontologiczne ma giełdach kolekcjonerskich.

Okaz Orthoceras z okresu syluru (420-450 mln lat) z miasta Erfoud w Maroku. Giełda minerałów Sosnowiec XI 2014