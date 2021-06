Bogate i biedne miasta w woj. śląskim. Raport za 2020 rok. Oto konkretne kwoty "na głowę"

Bogate i biedna miasta w regionie

Po pandemii - w zasadzie jeszcze w trakcie - nie tylko nasze portfele są chudsze. Ucierpiały też budżety samorządów, czyli miast, w których mieszkamy. I gmin. Czy wiecie, że kryzys, spowodowany koronawirusem jest porównywalny do kryzysu po II wojnie? Do tego dochodzi "podatek janosikowy", coraz mniejsze nadwyżki operacyjne samorządów, wyższe koszty płacy minimalnej, koszty energii - eksperci "Wspólnoty" podają, że na razie bardzo trudno oszacować, co będzie dalej, ale wiadomo, że dane za rok 2019 to prehistoria. Na pociechę - wciąż mamy w woj. śląskim jedno z najbogatszych miast na prawach powiatu w Polsce. To Gliwice. Wcale nie Katowice ani Tychy.

A jak wygląda sytuacja, biorąc pod uwagę dochód na jednego mieszkańca w miastach woj. śląskiego? Są ogromne różnice. Oto miasta w woj. śląskim, gdzie dochód na mieszkańca wynosi przynajmniej 6 tys. zł. Zobacz, czy jest tu Twoje miasto.