Bogdan Wita z Carrantuohill dla DZ: o koncercie Zielona Wyspa Śląsk, który odbędzie się w NOSPR. Będziemy go transmitować na Facebooku DZ

Transmisja będzie dostępna na profilu Dziennika Zachodniego na Facebooku.

- Wierzę, że takie koncerty poprzez transmisje zdobędą nam nowych sympatyków, przyjaciół. A przede wszystkim dotrzemy do tych, którzy naprawdę nie mają możliwości, by przyjechać do Katowic, do NOSPR-u. Idziemy z duchem czasu, podążamy za tym, co z muzyką się dzieje. Tak jak kilka lat temu zaczęliśmy dojrzewać i rozumieć to, że dzisiaj muzykę się ogląda, a nie słucha, co dla naszego pokolenia było nowością. Muzyki się słuchało z zamkniętymi oczami, z klapkami na uszach. Dzisiaj bez teledysku, bez pokazania jej w komputerze ma coraz mniejsze znaczenie. Więc i my chcemy się pokazać, dotrzeć z tym koncertem do jak najszerszej publiczności - podkreślił gitarzysta Carrantuohill.