Bogdan Wita z zespołu Carrantuohill: „Zielona Wyspa Śląsk” w NOSPR będzie w tym roku bardziej poetycka

Rozmowa z Bogdanem Witą, gitarzystą zespołu Carrantuohill

- „Zielona Wyspa Śląsk” to kampania ekologiczno-artystyczna, którą od lat - jako zespół Carrantuohill - budzicie wiosnę. Z powodu pandemii koronawirusa wiele planów trzeba było zweryfikować, także w organizacji koncertu. Jak będzie w tym roku? - Mam wielką nadzieję, że tym razem już wiosenne budzenie będzie można istotnie uruchomić zgodnie z planem, czyli przed 21 marca. Ostatnie dwa lata były dla nas niezwykle skomplikowane pod tym względem. Dokładnie dwa lata temu, kiedy zapowiadaliśmy 12. edycję naszej kampanii - i to właśnie z tobą, w redakcji Dziennika Zachodniego- dotarła do nas na czerwonym pasku w mediach informacja o pierwszym przypadku nieznanego wirusa w Polsce. Dokładnie pamiętam ten moment, kiedy mimo wszystko zapraszając czytelników DZ na koncert - z tyłu głowy już święciła się lampka z pytaniami: „Czy aby na pewno zdążymy? Czy w ciągu najbliższych dni nie zostanie ogłoszony lockdown w naszym kraju? Czy ludzie, którzy kupili już bilety zdecydują się jeszcze przyjść na koncert?”… No i stało się! Na dwa dni przed 12. edycją „Zielonej Wyspy” świat nam się zatrzymał. Prąd wyłączony. Żadnych koncertów. Kilka miesięcy totalnego paraliżu, a potem wieczne przekładanie terminów… najpierw z marca na czerwiec, potem z czerwca na wrzesień… i znowu na kolejny marzec… Ufam, że tym razem już bez przeszkód będziemy mogli 15 marca rozpocząć budzenie wiosny 2022 naszą zieloną muzyką.

- Jak podchodzicie do organizacji imprezy po pandemicznych doświadczeniach? Zielona Wyspa Śląsk” zaliczyła już jesienną edycję.

- Przekładanie terminów z czasów większych obostrzeń pandemicznych na bardziej możliwe do koncertowania tak nas rozchwiały, że zdarzyło się nam grać „wiosenny koncert” w czerwcu, a nawet we wrześniu. No cóż, koncerty od pewnego czasu realizuje się bardziej wtedy, kiedy można, niż kiedy się zakłada. Ten czas bardzo wiele nas nauczył. Wiemy, że niczego nie można być tak bardzo pewnym. Dziś nie planuje się niczego z tak dużym wyprzedzeniem jak kiedyś. Nawet bilety do NOSPR, które kiedyś wyprzedawane były niemal na każdy koncert z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, obecnie publiczność zazwyczaj kupuje na kilkanaście, kilka dni wcześniej. Nie wspominam już nawet o nieprzewidywalnych do dziś kwarantannach i izolacjach wśród nas muzyków… nigdy do końca nie wiadomo, czy uda się na scenie skompletować cały skład ?! To naprawdę niezwykle trudne.

- Czy sala NOSPR w Katowicach to miejsce, w którym na dłużej planujecie zagościć? Jak wspominasz dotychczasowe edycje „Zielonej Wyspy Śląsk” w tym miejscu?

- Dla każdego muzyka, a już dla muzyka folkowego szczególnie, możliwość wystąpienia w tym miejscu, dla tej publiczności, jest niezwykle nobilitujące. Pierwsze edycje naszej „Zielonej Wyspy” odbywały się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. To równie prestiżowa sala koncertowa, ale jednak o innym formacie. Przez sześć lat z rzędu „Zielona Wyspa Śląsk” tam właśnie się odbywała. I było wspaniale. Ale kiedy powstała na Śląsku ta niezwykle nowoczesna sala koncertowa w Katowicach, od razu czyniłem starania, aby tam właśnie budzić wiosnę naszą „zieloną muzyką”. Udało się raz, potem kolejny, i kolejny... Niezwykle cenię sobie, że już od siedmiu edycji (od 2015 roku) mamy możliwość realizowania tego cyklu koncertów właśnie w NOSPR. Nasze produkcje muzyczne w tym miejscu są zupełnie inne od pozostałych. Bardzo rzadko grywamy koncerty w towarzystwie Orkiestry Symfonicznej. W końcu jesteśmy „folkowcami”. To nas niemal zmusza do podejmowania nowych wyzwań, współpracy ze światem symfonicznym… i to jest piękne! Jeśli mam podsumować wszystkie poprzednie edycje naszych koncertów w NOSPR - to muszę stwierdzić, że każda była inna, dzięki wielu różnych gości nam towarzyszących, ale żadna nie była słaba. Wiem, to mało skromne - ale naprawdę wszystkie nasze dotychczasowe koncerty w NOSPR miały w sobie to „coś” na czym nam zawsze bardzo zależy: wyjątkowość, niepowtarzalność, radość grania i niezwykle pozytywną energię. „Think green”!